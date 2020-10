Foot - PSG

PSG : Penaltygate, clash... Cavani lâche ses vérités sur Neymar !

Publié le 7 octobre 2020 à 18h30 par Arthur Montagne

Nouveau joueur de Manchester United, Edinson Cavani s'est confié sur son passage au PSG où il est resté sept saisons et se prononce notamment sur sa relation pas toujours évidente avec Neymar.

Meilleur buteur de l'histoire du PSG, Edinson Cavani est parti cet été après sept saisons sous les couleurs parisiennes. En fin de contrat, le Matador s'est engagé avec Manchester United et son premier match avec les Red Devils pourrait bien être face... au PSG ! Et parmi ses anciens coéquipiers, l'Uruguayen croisera notamment la route d'un certain Neymar avec lequel la relation n'a pas toujours été très fluide tant sur le terrain qu'en dehors. « Ney est un bon garçon », tempère toutefois Edinson Cavani dans une interview accordée à ESPN . Malgré tout, un épisode a particulièrement marqué la relation entre les deux hommes : le penaltygate. En septembre 2017, quelques semaines après l'arrivée de Neymar au PSG, les deux hommes s'étaient disputés un penalty face à l'OL, le point d'orgue de leurs tensions comme l'explique le néo-Mancunien : « La seule fois où je me suis disputé avec Ney, tout le monde le sait, c'est le match contre Lyon. On a eu une dispute et même dans les vestiaires, il y a eu une discussion et tout... » Peu de temps après, un autre penalty cristallisera les tensions entre les deux hommes. Contre Dijon, alors que le PSG mène déjà 7 buts à 0, Neymar refuse de laisser un penalty à Edinson Cavani à qui il ne manquait pourtant qu'un but pour battre le record de buts de Zlatan Ibrahimovic. Cependant, la saison dernière, face à Galatasaray en Ligue des Champions, le Brésilien avait offert un penalty au Matador .

Cavani reconnaît ne pas avoir été très proche de Neymar