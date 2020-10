Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel déclare déjà sa flamme à Rafinha !

Publié le 15 octobre 2020 à 16h45 par T.M.

Arrivé dans les dernières minutes du mercato au PSG, Rafinha n’a pas mis longtemps avant de se faire apprécier. En conférence de presse ce jeudi, Thomas Tuchel s’est montré sous le charme du milieu de terrain brésilien.

Lors du dernier mercato, Rafinha aura été la cerise sur le gâteau pour le PSG, la surprise du chef réservée par Leonardo. En effet, alors qu’on pensait que le recrutement parisien était bouclé avec les arrivées de Moise Kean et de Danilo Pereira, le directeur sportif parisien est finalement parti négocier avec le FC Barcelone pour le milieu de terrain brésilien. Un accord a alors fini par être trouvé pour un transfert à 0€, mais avec des bonus pouvant atteindre 3M€ et 35% à la revente pour le Barça. Rafinha a donc posé ses valises au PSG et a profité de la trêve internationale pour effectuer ses premiers avec ses nouveaux coéquipiers.

« Quelqu’un de super humble, de super agréable »