Mercato - PSG : La succession de Thomas Tuchel va sérieusement se compliquer

Publié le 15 octobre 2020 à 10h15 par Th.B.

En marge du potentiel remplacement de Thomas Tuchel, Leonardo songerait à Mauricio Pochettino et Massimiliano Allegri. Néanmoins, Ole Gunnar Solskjaer étant en difficulté chez les Red Devils, Manchester United pourrait rapidement jouer un sale tour au PSG.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la saison 2020/2021 de Manchester United n’a pas démarré sur les chapeaux de roues. Après s’est incliné lors du match d’ouverture face à Crystal Palace (1-3), le club mancunien s’est imposé aux forceps en toute fin de match après un scénario rocambolesque face à Brighton (3-2), avant d’être corrigé sur sa pelouse par Tottenham (1-6). Voici le bilan en Premier League des Red Devils qui avaient pourtant fait si bonne impression lors du restart. À quelques jours d’affronter le PSG en Ligue des champions, United traverse une passe difficile. De quoi placer Ole Gunnar Solskjaer sur la sellette ? Pas totalement, du moins pour le moment.

Manchester United prêt à faire de l’ombre au PSG pour Pochettino et Allegri