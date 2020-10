Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé, Icardi... Les coulisses de l'opération Rafinha dévoilées !

Publié le 7 octobre 2020 à 20h30 par Amadou Diawara

Dans les ultimes instants du mercato estival, le PSG a finalisé l'arrivée de Rafael Alcantara. Sous contrat avec le Barça, Rafinha a été libéré par le club catalan pour rejoindre Paris. Alors qu'il a dévoilé les dessous de cette opération, Simone Rovera a révélé que Neymar, Kylian Mbappé, Marco Verratti et Mauro Icardi avaient poussé le milieu de terrain de 27 ans a posé ses valises dans la capitale française.

Malgré la crise provoquée par le coronavirus, Leonardo est parvenu à réaliser quelques coups lors du mercato estival. Après avoir bouclé les arrivées d'Alexandre Letellier et d'Alessandro Florenzi, le directeur sportif du PSG a complété l'effectif de Thomas Tuchel dans les dernières heures du marché des transferts. In extremis, Leonardo a attiré à la fois Moise Kean, Danilo Pereira et Rafael Alcantara vers le Camp des Loges et le Parc des Princes. Et en ce qui concerne, l'ancien pensionnaire du FC Barcelone, tout s'est joué très vite. En plus de raconter en détail les coulisses de l'opération Rafinha, Simone Rovera a révélé ce qui avait motivé Rafinha à rejoindre le PSG. A en croire le journaliste de la chaine Téléfoot , le milieu de terrain polyvalent de 27 ans était emballé par l'idée d'évoluer aux côtés de Neymar, Kylian Mbappé, Marco Verratti et son grand ami Mauro Icardi.

«Neymar, Mbappé et Marco Verratti ont vraiment fait rêvé Rafinha»

« Il y a eu une première prise de contrat, le joueur a été proposé bien avant durant l'été. Mais Paris n’était pas particulièrement intéressé, le club était concentré sur d’autres dossiers. Le PSG n’avait pas donné suite. Il y a eu une deuxième prise de contact du Barça à 24-48h de la fin du mercato. Le club catalan a proposé le joueur à plusieurs clubs : en France, en Angleterre et en Italie. Certains se sont positionnés, d’autres non. Le PSG a attendu le bon moment, c'est à dire qu'il y a une première proposition. Le Barça a fait baisser le prix de Rafinha, et Paris est resté sur le dossier. Le joueur a compris que cela pouvait se faire avec le PSG, et que l’opération était faisable, à 13h. Il a été très séduit à l’idée de jouer avec trois joueurs en particulier : Neymar, Mbappé et Marco Verratti. L'effectif est de grande qualité, mais ce sont ces trois joueurs qui ont vraiment fait rêvé Rafinha. Et il retrouve un ami, Mauro Icardi, avec qui il était chez les jeunes du Barça et avec qui il a joué à l'Inter aussi. Ce n'est pas à 18h que cela à commencé, à 18h c’était déjà fait. Le joueur savait qu’il allait devenir un joueur du PSG » , a précisé Simone Rovera sur la chaine Téléfoot .