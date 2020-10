Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Toujours à Marseille, Morgan Sanson justifie son choix !

Publié le 15 octobre 2020 à 23h15 par B.C.

Annoncé sur le départ au début du mercato estival, Morgan Sanson n'a finalement pas quitté l'OM. Invité de RMC ce jeudi, le milieu s'est justifié.

Une vague de départs était annoncée cet été à l'OM, elle n'aura finalement pas eu lieu. En effet, parmi les éléments clés d'André Villas-Boas, seuls Bouna Sarr et Maxime Lopez ont plié bagage. Pourtant, de nombreux joueurs étaient annoncés partant, à l'instar de Morgan Sanson. Le départ du milieu était attendu pour permettre au club phocéen de renflouer ses caisses, mais la crise du coronavirus aurait retardé cette opération comme l'expliquait L'Équipe le 10 octobre dernier. Interrogé par RMC sur ce transfert avorté, Morgan Sanson explique que plusieurs éléments l'ont incité à rester.

« Pourquoi partir quand on a la Champions League ? »