Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le coronavirus a contrarié les plans de Sanson et de l’OM !

Publié le 10 octobre 2020 à 10h45 par T.M.

Annoncé parmi les joueurs sur le départ, Morgan Sanson est finalement toujours à l’OM. Cela n’était pourtant pas initialement prévu pour le milieu de terrain français, mais le coronavirus est passé par là…

Avec des comptes dans le rouge, l’OM devait vendre lors de ce mercato. Au final, seuls Bouna Sarr et Maxime Lopez ont fait leurs valises et quitter le club phocéen. Deux joueurs qui n’étaient pas forcément annoncés les plus proches d’une départ, au contraire de Florian Thauvin ou Morgan Sanson. Alors que ces deux éléments disposent de grosse valeur marchande, ils auraient pu faire du bien aux finances de l’OM. Toutefois, aujourd’hui, Thauvin et Sanson sont toujours sur la Canebière. Ce n’était pourtant pas l’envie de s’en aller qui manquait, surtout pour l’ancien joueur de Montpellier.

Sanson avait prévu de s’en aller !