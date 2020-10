Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a un plan pour Camavinga !

Publié le 16 octobre 2020 à 8h30 par H.K.

Alors que sa cote de popularité ne cesse de grimper, Eduardo Camavinga pourrait bien faire un grand pas en direction du Real Madrid l’été prochain, alors que le jeune international français est désormais nommé pour le trophée de Golden Boy.

Eduardo Camavinga a connu une ascension fulgurante. La saison dernière, le jeune milieu de terrain du Stade Rennais s’est imposé au sein d’un effectif séduisant, qui a réussi à aller chercher une qualification en Ligue des Champions. Le jeune international français, qui a impressionné avec les Bleus , a été nommé parmi les 20 jeunes joueurs pour le trophée de Golden Boy 2020. Une raison de plus pour que le Real Madrid, déjà intéressé à l’idée de faire signer le jeune milieu rennais, tente le coup l’été prochain…

Camavinga, direction Real en 2021 ?