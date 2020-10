Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid affiche une énorme crainte pour Mbappé !

Publié le 16 octobre 2020 à 10h15 par B.C.

Déterminé à s'attacher les services de Kylian Mbappé l'été prochain, le Real Madrid espère que l'international français ne prolongera pas avec le PSG. Au sein du club, on serait en effet conscient qu'il sera impossible de récupérer l'attaquant en cas de nouveau contrat pour ce dernier.

Déjà annoncé sur le départ ces derniers mois, Kylian Mbappé disputera bel et bien une quatrième saison au PSG. La crise du coronavirus a en effet empêché le Real Madrid de lancer son offensive pour le champion du monde tricolore, mais le club espagnol espère bien parvenir à ses fins l'été prochain. Il ne se passe pas une semaine sans que la presse ibérique n'évoque le dossier Mbappé, la priorité ultime de Florentino Pérez et Zinedine Zidane. Les deux hommes comptent mettre la pression sur le PSG en 2021 afin de récupérer Kylian Mbappé, qui entrera alors dans sa dernière année de contrat. Mais au sein du Real Madrid, un certaine inquiétude règnerait...

« Si Mbappé prolonge, ce sera impossible », craignerait-on au Real Madrid