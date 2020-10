Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce message sans équivoque sur l’avenir de Depay

Publié le 13 octobre 2020 à 17h00 par La rédaction

L’entraîneur du FC Barcelone est revenu sur le dossier Depay dans les médias. Son message est sans équivoque pour l’avenir…

Il y a quelques jours, le10sport.com avait analysé qu’à la suite de l’échec du transfert de Memphis Depay à Barcelone dans la dernière ligne droite du mercato, le Barça n’ayant pas réussi à libérer un salaire au budget pour financer le contrat du Hollandais, il était très probable que le deal soit relancé dans l’optique du mercato d’hiver, à six mois de la fin de son contrat, ce qui permettrait à l’OL d’encaisser un petit transfert.

Koeman reviendra sur le dossier Depay

A l’occasion d’un entretien accordé à NOS, Ronald Koeman s’est exprimé sur le cas Depay et il confirme sans ambiguïté qu’il reviendra sur le dossier :« C'est un excellent joueur. Il peut jouer en tant qu'attaquant, mais il fait aussi un excellent travail en tant qu'ailier gauche. Il est fort, il tient bien le ballon, il gagne ses duels et il est très performant. Quand on a bien travaillé avec un joueur, on a un déclic avec lui et on pense que cela peut marcher ici aussi ». Les intentions du coach hollandais sont claires. Tout paraît réuni pour un transfert de Depay à Barcelone dans la fenêtre de janvier.