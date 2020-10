Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Depay-Barça, réglé pour janvier ?

Publié le 13 octobre 2020 à 14h00 par La rédaction

Memphis Depay s’est exprimé sur son avenir au terme du match contre la Bosnie dimanche. Décryptage.

A la suite du match international entre les Pays Bas et la Bosnie, Memphis Depay a été interrogé sur son avenir et sur la possibilité d’un transfert à Barcelone en janvier, alors que le deal a capoté en dernière minute au mercato estival. Le joueur a livré une réponse plutôt claire : « On verra. Nous serons bientôt en janvier. Nous devrons attendre et voir comment les choses se passent. Non pas que je parte à coup sûr, mais il y a de fortes chances qu'il y ait bientôt des clubs. J'ai 26 ans et je suis presque libre, alors vous pouvez vous attendre à ce que des clubs s'intéressent à moi, n'est-ce pas ? ».

Des garanties du FC Barcelone ?

S’il ne le dit pas ouvertement, Memphis Depay laisse clairement entendre qu’il se passera quelque chose pour lui cet hiver. Comme il dispose déjà d’un accord contractuel avec le FC Barcelone, qu’il apparaît clair que l’OL sera ouvert à un transfert en janvier, et que Koeman le veut toujours, un élément paraît aujourd’hui très probable : que le FC Barcelone ait déjà apporté la garantie à l’attaquant lyonnais qu’il reviendra à la charge cet hiver pour boucler le deal. S’il est peut-être trop tôt pour supposer l’opération déjà conclue, le plan de vol lui paraît déjà tracé…