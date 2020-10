Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman toujours à fond sur un joueur de Jürgen Klopp ?

Publié le 13 octobre 2020 à 9h30 par B.C.

Cet été, Ronald Koeman souhaitait récupérer plusieurs joueurs néerlandais, dont Georgino Wijnaldum. Le milieu de terrain est finalement resté à Liverpool, mais le nouveau coach du FC Barcelone n'aurait pas tiré un trait sur son ancien protégé en sélection.

Pour pallier les départs d'Ivan Rakitic et Arturo Vidal, Ronald Koeman avait fixé sa priorité cet été. Le nouvel entraîneur du FC Barcelone souhaitait en effet mettre la main sur Georgino Wijnaldum comme il l'a récemment confirmé au micro de NOS . « Nous espérions que nous aurions un autre Néerlandais dans l’effectif, en plus de Frenkie de Jong. Georginio Wijnaldum était sur ma liste », a admis l'entraîneur catalan. Le FC Barcelone et Liverpool ne sont finalement jamais parvenus à trouver un accord, et le joueur de 29 ans est donc resté chez les Reds . Wijnaldum entre néanmoins dans sa dernière année de contrat et son départ pourrait refaire parler dans les prochains mois, ce qui n'est pas passé inaperçu au Barça.

Wijnaldum reste sur la liste de Koeman