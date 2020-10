Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le transfert de Memphis Depay en pleine préparation ?

Publié le 12 octobre 2020 à 12h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Passé tout proche d’un départ de l’OL pour le FC Barcelone cet été, Memphis Depay semble toujours en instance de départ. Et il semblerait que le club catalan soit toujours une option pour l’attaquant néerlandais en vue du prochain mercato de janvier…

Dès sa nomination sur le banc du FC Barcelone cet été, Ronald Koeman a rapidement donné un accent très hollandais à son recrutement. Il a bouclé le recrutement de Sergiño Dest en provenance de l’Ajax Amsterdam, et a longtemps tenté d’attirer Georginio Wijnaldum ainsi que Memphis Depay au Barça pour pallier aux départs respectifs d'Arturo Vidal (Inter Milan) et Luis Suarez (Atletico de Madrid), en vain. Et même s’il n’a plus qu’une seule année de contrat avec l’OL, l’attaquant néerlandais n’a pas faire aboutir son transfert durant le mercato estival. Mais cela ne semble que partie remise pour janvier prochain…

Depay mise sur un départ en janvier

Interrogé dimanche après le match nul entre les Pays-Bas et et la Bosnie-Herzégovine (0-0), Memphis Depay a fait le point sur son avenir, et a laissé clairement entendre qu’il pourrait quitter l’OL en janvier, à six mois de la fin de son contrat : « On verra. Nous serons bientôt en janvier. Nous devrons attendre et voir comment les choses se passent. Non pas que je parte à coup sûr, mais il y a de fortes chances qu'il y ait bientôt des clubs. J'ai 26 ans et je suis presque libre, alors vous pouvez vous attendre à ce que des clubs s'intéressent à moi, n'est-ce pas ? », a confié Depay, qui envisage toujours de changer d’air. D’ailleurs, l’attaquant de l’OL ne semble pas être le seul à envisager la possibilité d’un retour de flamme en janvier.

« On pense que ça peut marcher ici »