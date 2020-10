Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Ousmane Dembélé bientôt relancé... par Memphis Depay ?

Publié le 13 octobre 2020 à 8h30 par B.C.

Priorité de Ronald Koeman cet été, Memphis Depay était tout proche de rejoindre le FC Barcelone. L'attaquant néerlandais n'a finalement pas rejoint la Catalogne, mais son arrivée chez les Blaugrana serait toujours au programme, et cela pourrait influencer l'avenir d'Ousmane Dembélé...

Nommé à la tête du FC Barcelone au début de l'été, Ronald Koeman a procédé à des changements de taille au sein du club durant l'intersaison. Luis Suarez, Arturo Vidal et Ivan Rakitic sont notamment partis, et le nouvel entraîneur du Barça a fixé ses priorités pour les remplacer. Cependant, Sergiño Dest a été le seul joueur espéré par le Néerlandais à s'engager au FC Barcelone, alors que Koeman souhaitait également attirer Memphis Depay (OL) et Georginio Wijnaldum (Liverpool). Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec Lyon, Memphis ne décourage pas et a laissé entendre que son arrivée au Barça pourrait avoir lieu dès le mercato hivernal : « Nous serons bientôt en janvier. Nous devrons attendre et voir comment les choses se passent. Non pas que je parte à coup sûr, mais il y a de fortes chances qu'il y ait bientôt des clubs. J'ai 26 ans et je suis presque libre, alors vous pouvez vous attendre à ce que des clubs s'intéressent à moi, n'est-ce pas ? » Une opération qui pourrait bien avoir lieu en janvier, à condition que le Barça règle ses problèmes financiers.

Dembélé sur la sortie pour laisser la place à Memphis ?