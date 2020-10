Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une recrue de Leonardo bien aidée par Neymar et Icardi ?

Publié le 16 octobre 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Recruté par le PSG en toute fin de mercato estival, Rafinha Alcantara est en pleine intégration dans la capitale française. Et il dispose déjà de deux atouts de taille avec les présences de Neymar et Mauro Icardi…

Il s’agit du dossier le plus inattendu du PSG, bouclé dans les dernières minutes du mercato estival : Rafinha Alcantara (27 ans), milieu offensif très polyvalent, a débarqué en provenance du FC Barcelone dans le cadre d’un transfert gratuit (avec 3M€ de bonus et un pourcentage à a revente). Une recrue qui a surpris, et pourtant, Leonardo semble avoir réalisé un excellent coup en attirant Rafinha à ce tarif-là au PSG. D’autant que l’ancien joueur du Barça ne devrait pas avoir beaucoup de mal à s’intégrer…

Rafinha déjà très proche de Neymar et Icardi