Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un duel colossal à prévoir avec le Barça ?

Publié le 16 octobre 2020 à 7h00 par H.K.

Tous deux sur les traces d’un nouveau milieu de terrain, le Real Madrid et le FC Barcelone pourraient se mener une lutte acharnée cet été, puisque les deux clubs auraient jeté leur dévolu sur un seul et même joueur, à savoir Fabian Ruiz.

Fabian Ruiz semblait beaucoup plaire cet été. Comme révélé par AS , l’Atlético de Madrid et le PSG auraient formulé une offre de 50M€ pour recruter l’international espagnol ; une offre refusée par Naples. Cependant, le Real Madrid et le FC Barcelone n’abandonneraient pas l’idée de le recruter, et un duel colossal pourrait avoir lieu l’été prochain pour la signature du meneur de jeu des napolitains…

Fabian Ruiz pas satisfait de son contrat