Mercato - Real Madrid : Un échec confirmé dans le dossier Haaland ?

Publié le 16 octobre 2020 à 10h00 par A.D.

Lors du dernier mercato hivernal, Erling Braut Haaland aurait été proche de rejoindre la Juventus. Toutefois, le buteur norvégien aurait préféré rejoindre le Borussia Dortmund pour s'assurer un maximum de temps de jeu.

Révélé lors de la saison dernière, Erling Braut Haaland aurait tapé dans l'oeil des plus grosses écuries européennes. Alors que tous les plus grands clubs auraient flashés sur lui, dont le Real Madrid, le buteur norvégien a décidé de s'engager en faveur du Borussia Dortmund. Et pourtant, Erling Braut Haaland serait passé tout près de rejoindre la Juventus. « La Juventus était très proche de Haaland, il était vraiment surveillé. Peut-être ne pensaient-ils pas à une explosion aussi immédiate, sinon ils ne l'auraient pas manqué. La Juventus est certainement l'équipe qui a été la plus proche de le prendre à Molde » , a révélé Gianluca Di Marzio il y a quelques jours sur les ondes de Radio Bianconera .

Erling Haaland voulait jouer la sécurité à Dortmund