Mercato - OM : Remplacer Villas-Boas à l’OM ? Ricardo Carvalho répond !

Publié le 16 octobre 2020 à 9h45 par T.M.

Actuel adjoint d’André Villas-Boas à l’OM, Ricardo Carvalho s’est prononcé sur la possibilité de remplacer son compatriote portugais sur le banc phocéen et de devenir entraîneur principal.

Proche de quitter l’OM, André Villas-Boas est finalement rester à son poste. Néanmoins, son avenir sur la Canebière demeure incertain. En effet, le Portugais est dans sa dernière année de contrat et sera donc libre de partir en juin prochain. Un sujet qui fait d’ailleurs énormément parler à l’OM. Ce jeudi, Jacques-Henri Eyraud n’a pas caché sa volonté de continuer avec Villas-Boas, ce à quoi l’entraîneur marseillais a répondu : « Ce qu'a dit Jacques-Henri Eyraud est très sympa. J'ai également parlé avec Frank McCourt, mais ce n'est pas le moment. (…) Si on me propose ? Bien sûr que je pourrais avoir envie de rester, mais j'ai des projets pour ma carrière. On va voir, mais je remercie le président pour ses paroles. Je suis très bien à Marseille ».

« Premier non, deuxième oui »