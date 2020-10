Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé, une affaire personnelle pour Florentino Pérez !

Publié le 16 octobre 2020 à 9h15 par T.M.

Depuis plusieurs années désormais, le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé. Un dossier d’une telle importance qui aurait été pris en main par le président de la Casa Blanca, Florentino Pérez.

Entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, les chemins sont appelés à se croiser. Cela fait désormais plusieurs années que les deux parties se tournent autour. A 13 ans, le Français avait fait un essai chez les Merengue, en 2017, la Casa Blanca était proche de rafler la mise avant de voir finalement le crack filer au PSG. Mais cette fois, Florentino Pérez ne voudrait pas laisser passer sa chance. Ainsi, l’été prochain, l’assaut sera donné pour attirer Mbappé au Bernabeu et on ne devrait pas regarder à la dépense pour arriver à ses fins. Et pour mettre toutes les chances de son côté, le président du Real Madrid devrait d’ailleurs négocier en personne avec Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi.

Florentino Pérez prépare son plan d’attaque