Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le successeur de Fofana affiche un souhait fort pour son avenir

Publié le 16 octobre 2020 à 15h45 par A.D.

Pour combler le vide laissé par Wesley Fofana, l'ASSE s'est attaché les services de Panagiotis Retsos. Interrogé sur son avenir, le défenseur de 22 ans a expliqué clairement qu'il voulait s'inscrire sur la durée à l'ASSE.

Alors que Wesley Fofana s'est envolé vers Leicester, l'ASSE a recruté Panagiotis Retsos pour le remplacer. Prêté avec option d'achat par Leverkusen, le défenseur de 20 ans pourrait poursuivre son aventure avec Les Verts à la fin de la saison s'il passe la barre des 20 matchs disputés. Interrogé sur sa situation, Panagiotis Retsos a affiché son intention de s'imposer plusieurs saisons à l'ASSE.

«Je ne suis pas là juste pour six mois»