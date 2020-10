Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel a une voie royale pour une arrivée cet hiver !

Publié le 15 octobre 2020 à 17h15 par A.M.

En quête d'un défenseur central afin de compenser le départ de Wesley Fofana, l'ASSE a obtenu le prêt de Panagiotis Retsos après avoir tenté de rapatrier William Saliba. Mais dans ce dossier, les Verts ont toujours une chance.

Le mercato de l'AS Saint-Etienne a rapidement été marqué par la nécessité de vendre et de se délester des salaires importants. Dans cette optique, les Verts ont cédé plusieurs joueurs et ont notamment vendu Wesley Fofana pour 40M€, bonus compris, à Leicester. Une vente nécessaire pour le club du Forez, qui a toutefois dû se mettre en quête d'un nouveau défenseur central puisque Harold Moukoudi et Timothée Kolodziejczak étaient les deux seuls spécialistes du poste à disposition de Claude Puel. C'est ainsi que l'ASSE a obtenu le prêt de Panagiotis Retsos en provenance du Bayer Leverkusen.

Arsenal ne prêtera pas Saliba pour le moment