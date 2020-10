Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jordan Amavi annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 15 octobre 2020 à 11h15 par G.d.S.S. mis à jour le 15 octobre 2020 à 11h17

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Jordan Amavi pourrait prochainement prolonger son bail afin de ne pas partir libre à cette échéance. Le latéral gauche phocéen a fait le point sur ce dossier.

Au même titre que Florian Thauvin et Valère Germain, Jordan Amavi n’a plus qu’une année de contrat avec l’OM, et le latéral gauche français de 26 ans devra donc faire un choix décisif pour son avenir dans les mois qui viennent. À en croire les dernières tendances, l’ancien joueur de l’OGC Nice semble davantage parti pour prolonger son contrat avec l’OM plutôt que de se diriger vers la sortie, mais rien n’est encore fixé pour Amavi.

« Je ne me fais pas de souci, on verra »