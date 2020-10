Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jordan Amavi doit une fière chandelle à Claude Puel !

Publié le 11 octobre 2020 à 20h15 par La rédaction

Devenu le latéral gauche titulaire de l’OM, Jordan Amavi a pourtant débuté à un autre poste. C’est à Nice, lorsqu’il était alors entraîné par un certain Claude Puel, que l’olympien a découvert ce rôle.

Après un début de carrière délicat, notamment ralenti par une rupture des ligaments croisés, Jordan Amavi a désormais trouvé de la stabilité à l’OM. Débarqué sur la Canebière à l’été 2017, le Toulonnais s’est progressivement imposé comme latéral gauche titulaire, jusqu’à même être convoqué avec l’Équipe de France. L’arrivée libre de Yuto Nagatomo ne devrait pas trop réduire son temps de jeu, mais au contraire lui permettre de souffler, alors qu’il était le seul joueur à son poste l’an dernier au sein de l’effectif d’André Villas-Boas. À un an du terme de son contrat à l’OM, tous les voyants sont donc au vert pour Jordan Amavi, dont la carrière aurait pu être bien différente.

Amavi reconverti comme latéral par Claude Puel