Mercato - Barcelone : Messi, avenir… Mendes aurait un énorme plan pour Ansu Fati !

Publié le 15 octobre 2020 à 11h00 par T.M.

Faisant désormais la pluie et le beau temps au FC Barcelone, Jorge Mendes serait en train de mettre en place un plan colossal pour l’avenir d’Ansu Fati.

Après avoir énormément pesé du côté du Real Madrid, Jorge Mendes, agent de Cristiano Ronaldo, pointe de plus en plus le bout de son nez au FC Barcelone. Lors du dernier mercato, c’est le Portugais qui a débloqué le transfert de Nelson Semedo vers Wolverhampton et c’est aussi lui qui aurait permis à Jean-Clair Todibo de rejoindre le Benfica. Mendes a donc ses entrées au Barça et les discussions entre les deux parties devraient continuer puisque l’agent lusitanien gère désormais les intérêts d’Ansu Fati. Alors que le crack du FC Barcelone est en train d’exploser, son avenir est au centre des débats. Et visiblement, son représentant aurait une idée derrière la tête.

Un salaire XXL à seulement 17 ans ?