Mercato - ASSE : Le successeur de Fofana justifie son arrivée !

Publié le 7 octobre 2020 à 7h00 par A.D.

Pour pallier le départ de Wesley Fofana, transféré à Leicester, l'ASSE s'est attaché les services de Panagiotis Retsos. A peine arrivé, le défenseur de 22 ans a expliqué son choix de rejoindre Les Verts.

Comme Le 10 Sport vous l'avait révélé en exclusivité au printemps dernier, l'ASSE avait prévu de vendre Wesley Fofana pour renflouer ses caisses. Alors qu'il voulait absolument recruter la pépite de 19 ans cet été, Leicester a trouvé un accord à hauteur de 35M€, plus 5M€ de bonus, avec Les Verts . Orphelin de Wesley Fofana, le club du Forez a décidé de miser sur Panagiotis Retsos pour le remplacer. Dans des propos rapportés sur le site officiel du club stéphanois, le défenseur de 22 ans a justifié son choix de signer à l'ASSE.

«Evoluer dans ce championnat est une grande opportunité pour un jeune joueur»