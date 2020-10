Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un transfert record pour Kylian Mbappé ?

Publié le 17 octobre 2020 à 15h15 par H.G.

Alors que le cabinet KPMG estime que la valeur marchande de Kylian Mbappé se situe à hauteur de 180M€, le PSG aurait de son côté l’intention de toucher le gros lot en cas de départ de l’international français l’été prochain.

Et si cette saison 2020/2021 était la dernière de Kylian Mbappé au PSG ? Plus le temps passe, et plus cette possibilité semble prendre de l’ampleur, et ce tout particulièrement en Espagne où on ne cesse de marteler que l’international français est le grand rêve du Real Madrid en matière de recrutement. Les Merengue souhaiteraient en effet faire de l’ancien Monégasque la figure de proue de leur projet pour les prochaines années et auraient ainsi planifié leur offensive pour l’arracher au PSG à l’été 2021, au moment où Kylian Mbappé n’aura plus qu’un an de contrat. Évidemment, si le Français prolonge à Paris, la tâche du Real Madrid deviendra plus compliquée, même si pour l’heure le joueur ferait toujours la sourde oreille aux propositions de ses dirigeants. Mais à en croire les dernières informations venues d’Espagne, ce n’est pas la seule difficulté sur laquelle pourrait se heurter la Casa Blanca .

Kylian Mbappé, le futur transfert le plus cher de l’histoire ?