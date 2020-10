Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo devra batailler ferme pour Antoine Griezmann !

Publié le 17 octobre 2020 à 12h15 par T.M.

En difficulté au FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait ne pas s’éterniser en Catalogne. D’ailleurs, le Français ne devrait pas avoir trop de mal à trouver un nouveau club.

Pour sa deuxième saison au FC Barcelone, Antoine Griezmann n’a toujours pas trouvé le déclic. Face aux difficultés qui s’accumulent pour le Français, son avenir pourrait finalement s’écrire loin de la Catalogne, et ce même dès janvier. En effet, il y a quelques jours, Eduardo Inda dévoilait sur le plateau d’ El Chiringuito que le PSG envisagerait de tenter sa chance pour Griezmann lors du prochain mercato hivernal. Et visiblement, cette option ne déplairait pas au champion du monde. Faut-il donc s’attendre à un prochain départ de l’ancien de l’Atlético de Madrid ?

Le PSG ne devrait pas être seul !