Mercato - PSG : Les confidences de Colin Dagba sur sa situation !

Publié le 17 octobre 2020 à 11h45 par La rédaction

Très apprécié de Thomas Tuchel, Colin Dagba doit se battre pour gagner sa place au sein de l'effectif du PSG. Malgré la rude concurrence, le jeune défenseur est confiant, et sait qu'il aura sa chance.

S'étant imposé comme une alternative relativement fiable à Thomas Meunier dans le couloir droit la saison passée, Colin Dagba devra toutefois attendre pour être titulaire au PSG. Avec le recrutement d'Alessandro Florenzi, le jeune espoir français va de nouveau devoir faire face à une rude concurrence tout au long de la saison. Thomas Tuchel compte cependant beaucoup sur le latéral de 22 ans, qui a d'ailleurs refusé les avances du Bayern Munich cet été pour rester et se faire une place dans son club formateur. Après avoir récemment déclaré que s'imposer au PSG constituait un rêve pour lui, Colin Dagba est désormais confiant sur son temps de jeu, et est assuré qu'il aura sa chance.

« Je sais que j’aurais ma chance »