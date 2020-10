Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça n’a pas été facile pour Mauro Icardi…

Publié le 17 octobre 2020 à 6h45 par Th.B.

S’étant très vite acclimaté à l’effectif du PSG, Mauro Icardi a éprouvé des difficultés concernant la vie parisienne sans sa famille la saison passée.

En attestent ses folles statistiques lors de la première partie de saison lors du dernier exercice, Mauro Icardi n’a pas connu les pires difficultés pour prendre ses marques au PSG. Et cela, alors qu’il n’était que prêté par l’Inter et n’était pas certain de s’installer sur le long terme à Paris. C’est justement ce point qui a chamboulé sa vie personnelle avec sa femme et sa famille, le PSG ne pouvant qu’être une expérience de passage, l’Argentin en a souffert.

« Ça a été une année de transition »