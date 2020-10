Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences de Mauro Icardi sur son transfert !

Publié le 16 octobre 2020 à 20h15 par Th.B.

Bien qu’il avoue s’être rapidement adapté au PSG, Mauro Icardi a reconnu que sa vie à Paris n’a pas été facile puisqu’il ne pouvait pas compter sur la présence constante de sa famille lors de sa première saison.

Prêté lors du dernier exercice par l’Inter, Mauro Icardi n’a pas vécu des moments faciles puisqu’il n’avait pas constamment sa famille à ses côtés. En effet, sa femme et agent Wanda Nara devait faire des voyages réguliers entre la France et l’Italie pour son travail alors que les enfants du couple étaient toujours scolarisés en Italie. À l’issue de son prêt, Icardi a vu le PSG définitivement s’attacher ses services, et ce pour les quatre prochaines saisons. L’occasion pour la famille Icardi de déménager et de définitivement s’installer au sein de la capitale.

« On ne savait pas si j’allais rester à Paris ou non… »