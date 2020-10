Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Départ, Barça... Rudi Garcia laisse planer le doute pour Memphis Depay !

Publié le 16 octobre 2020 à 18h30 par B.C.

Ce vendredi, Rudi Garcia est revenu sur l'été agité de Memphis Depay en conférence de presse. L'entraîneur de l'OL était également l'invité de la chaîne Téléfoot et n'a pas caché que l'avenir de son capitaine restait très incertain.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Memphis Depay se préparait à rejoindre le FC Barcelone durant le mercato estival. L'attaquant néerlandais était en effet disposé à rejoindre son ancien sélectionneur Ronald Koeman, qui avait fait de lui sa priorité offensive. Cependant, Ousmane Dembélé n'est pas parti et le club culé était donc dans l'incapacité de financer cette opération. Tout cela ne devrait être que partie remise puisque la presse catalane annonce déjà que le transfert de Memphis Depay devrait être bouclé en janvier prochain, de quoi permettre à l'Olympique Lyonnais de récupérer malgré tout une indemnité pour son joueur. Alors que Rudi Garcia a évoqué la situation de Memphis Depay en conférence de presse ce vendredi, le coach de l'OL en a rajouté une couche au micro de la chaîne Téléfoot .

« On a parlé de tout avec Memphis »

« J'ai parlé avec lui comme j'ai pu le faire avec beaucoup d'autres, même si on a eu un peu moins de temps parce qu'ils sont rentrés simplement aujourd'hui (vendredi) pour certains ou hier pour d'autres. On a parlé de tout. On a qu'une envie, c'est de prendre du plaisir sur le terrain et prendre du plaisir, c'est d'abord gagner les matches donc tout le monde doit être focus à 100% sur nos résultats comme l'a dit Memphis, et remettre cet état d'esprit assez exceptionnel qu'on a pu montrer en Ligue des champions et qui nous servira sur ce nouveau départ en Championnat. C'est comme ça qu'on voit les choses avec un objectif important qui est de retrouver les trois premières places le plus vite possible, donc il n'y a plus de temps à perdre », a explique Rudi Garcia avant le déplacement à Strasbourg ce dimanche (13h00).

« Il n'y a aucun coach au monde qui sait ce qu'il va se passer en janvier »