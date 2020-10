Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après son été agité, Depay annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 16 octobre 2020 à 13h30 par T.M.

Annoncé à Barcelone, Memphis Depay est toujours à l’OL. Le Néerlandais n’a pas pu rejoindre le club catalan au terme d’un très long feuilleton. Quid désormais de l’avenir ? Le joueur de Rudi Garcia a fait le point.

Il y a quelques jours encore, cela semblait difficilement envisageable de voir Memphis Depay encore à l’OL à la clôture du marché. Or, aujourd’hui, c’est bien la réalité, le Néerlandais est toujours dans l’effectif de Rudi Garcia, au moins jusqu’en janvier. Pourtant, durant le dernier mercato, tout indiquait que l’attaquant de 26 ans allait rejoindre le FC Barcelone. Avec le départ de Luis Suarez pour l’Atlético de Madrid, Ronald Koeman avait fait de son ancien capitaine en sélection nationale sa priorité. Alors que l’affaire semblait bien engagée, un accord ayant même été trouvé, cela n’a finalement abouti à rien. En effet, le FC Barcelone n’a pas réussi à se séparer d’Ousmane Dembélé et faute d’argent, le transfert de Memphis Depay n’a pu être acté. Le Lyonnais est donc reparti pour une nouvelle saison sur les bords du Rhône, et ce vendredi, à l’occasion de sa conférence de presse, il est revenu sur son départ avorté, assurant : « Laissez-moi commencer par dire que je suis très content d'être là, très fier d'être un joueur et capitaine de Lyon. Je suis un joueur fier. Je pense que ce que vous lisez dans les médias n'est pas toujours vrai. Je suis là, c'est la situation. C'est vrai que j'ai eu des intérêts de clubs mais ça ne s'est pas fait. Ce n'est pas une situation normale parce que le mercato était ouvert plus longtemps que prévu. C'était bizarre, nouveau pour tout le monde. De nombreuses personnes parlent pendant le mercato mais je suis resté silencieux parce que je voulais rester concentré ».

Depay ne pense qu’à l’OL !