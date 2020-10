Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar déclare sa flamme à Rafinha !

Publié le 16 octobre 2020 à 19h15 par B.C.

Cet été, Leonardo a mis la main sur Rafinha pour renforcer l'entrejeu du PSG. Un recrutement déjà validé par Neymar, très heureux de revoir son ancien coéquipier du FC Barcelone.

Son cas a animé les dernières minutes du mercato parisien. N'entrant pas dans les plans de Ronald Koeman au FC Barcelone, Rafinha était libre de s'engager dans le club de son choix cet été, et cela n'a pas échappé à Leonardo qui a décidé de passer aux choses sérieuses le 5 octobre dernier. L'Italo-brésilien a réalisé une belle opération avec le milieu polyvalent de 27 ans en s'attachant gratuitement ses services (avec 3M€ de bonus et un pourcentage à la revente), de quoi satisfaire Thomas Tuchel, réclamant plusieurs renforts, mais également Neymar. Ce dernier connaît bien le dernier renfort du PSG pour avoir évolué à ses côtés au FC Barcelone, et il n'a pas caché sa joie de le retrouver dans un message publié sur son compte Instagram .

« Bonne chance à toi »