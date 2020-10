Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel fait une annonce sur ce dossier à 40M€ !

Publié le 16 octobre 2020 à 18h45 par T.M.

Pas épargnée par la crise provoquée par le coronavirus, l’ASSE a encaissé un joli chèque avec le vente de Wesley Fofana. De quoi résoudre les problèmes des Verts ?

Comme la majorité des clubs, l’ASSE a également vu ses caisses se vider à cause de la pandémie. Face à ce contexte, la situation était compliquée dans le Forez et il fallait faire rentrer de l’argent dans les caisses. Si Claude Puel a notamment réussi à se séparer de Yann M’Vila et Loïs Diony, c’est surtout Wesley Fofana qui a fait du bien aux finances de l’ASSE. En effet, en vendant le défenseur central à Leicester, les Stéphanois ont récupéré 35M€, plus 5M€ de bonus. Toutefois, comme vous l’a révélé Le 10 Sport, cette belle vente pourrait ne pas suffire. En effet, pour équilibrer les comptes, il faut encore vendre et cela pourrait intervenir à court terme avec les marchés encore ouverts, ou en janvier.

La vente de Fofana a fait du bien