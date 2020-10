Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel reconnaît un échec estival !

Publié le 17 octobre 2020 à 3h30 par A.M.

Interrogé sur le mercato réalisé par l'AS Saint-Etienne, Claude Puel reconnait avoir tenté d'obtenir le prêt de William Saliba afin de compenser le départ de Wesley Fofana.

Le mercato de l'AS Saint-Etienne a été rythmé par les départs, nécessaires afin d'équilibrer les comptes du club du Forez. Et encore, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, des ventes sont encore espérées du côté de l'ASSE pour compenser les récentes pertes. Le départ de Wesley Fofana, qui a rejoint Leicester pour 35M€, plus 5M€ de bonus, n'a donc pas été suffisant. Malgré tout, il a contraint Claude Puel à se mettre en quête d'un nouveau défenseur central. C'est ainsi que Panayiótis Rétsos a débarqué sous la forme d'un prêt en provenance du Bayer Leverkusen. Mais comme le confirme le technicien, les Verts ont également tenté de rapatrier William Saliba.

Puel «a essayé» d'attirer Saliba