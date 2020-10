Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel valide la grande première de Rafinha et Kean !

Publié le 17 octobre 2020 à 10h15 par La rédaction

Tous deux recrutés dans les dernières heures du mercato, Moïse Kean et Rafinha ont fait des débuts réussis sous les couleurs du PSG, comme l'a souglé Thomas Tuchel après la large victoire à Nîmes (0-4).

Après des déclarations polémiques à quelques jours de la clôture du mercato estival, Thomas Tuchel a finalement obtenu les renforts qu'il souhaitait, avec notamment l'arrivée d'une doublure pour Mauro Icardi en la personne de Moïse Kean, un milieu défensif avec Danilo Pereira et un milieu offensif avec Rafinha. Si Danilo Pereira devra encore patienter avant de faire ses débuts pour le PSG, Rafinha et Moïse Kean étaient tous deux titulaires ce vendredi, alors que le PSG se déplaçait à Nîmes. Malgré un effectif remanié, les deux néo-Parisiens ont fait forte impression pour leurs débuts, l'ancien milieu du FC Barcelone étant hauteur d'une passe décisive pour Kylian Mbappe, et Moïse Kean manquant de précision dans le dernier geste, mais était toutefois très entreprenant. Interrogé sur la performance de ses nouvelles recrues, Thomas Tuchel est apparu très enthousiaste après la rencontre.

« Les deux ont fait un bon match »