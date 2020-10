Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Bale, Reguilon... Mourinho s'enflamme pour ses recrues estivales !

José Mourinho s'est montré actif cet été en s'attachant notamment les services de Gareth Bale et Sergio Reguilon. Un recrutement qui a plu à l'entraîneur de Tottenham comme il l'a expliqué en conférence de presse.

Le Real Madrid a décidé de dégraisser son effectif cet été. Avec la crise du coronavirus, Florentino Pérez souhaitait en effet renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale en prévision du prochain mercato estival, avec l'espoir de mettre la main sur Kylian Mbappé. Cela a profité à Tottenham, puisque José Mourinho a pu récupérer Sergio Reguilon et Gareth Bale, les deux joueurs n'entrant pas dans les plans de Zinedine Zidane. Carlos Vinícius, Pierre-Emile Højbjerg et Matt Doherty ont également signé chez les Spurs durant l'été. Un mercato très satisfaisant aux yeux de José Mourinho.

« Je ne pensais pas que nous irions aussi loin »