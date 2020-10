Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lance une énorme offensive pour... Kylian Mbappe !

Publié le 17 octobre 2020 à 3h45 par A.M.

Ce sera probablement le dossier brûlant de Leonardo pour les prochaines semaines. La prolongation de Kylian Mbappé est dans toutes les esprits, et le directeur sportif du PSG serait passé à l'action.

Arrivé durant l'été 2017 au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé fait régulièrement parler de lui au sujet de son avenir. Et pour cause, il est annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid où Zinedine Zidane en a fait son objectif prioritaire pour l'été prochain. En effet, la crise sanitaire a retardé les plans du club merengue, qui aurait pu envisager un transfert cet été, mais en ne recrutant personne durant le mercato, le Real Madrid a fait des économies dans l'espoir de pouvoir transmettre une offre au PSG dans un an.

Le PSG offrirait un énorme contrat à Mbappé