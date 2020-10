Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir d'Erling Haaland influencé par Karim Benzema ?

Publié le 16 octobre 2020 à 14h30 par Amadou Diawara

Malgré son échec lors du dernier mercato hivernal, Zinedine Zidane n'aurait pas dit son dernier mot pour Erling Haaland. Toutefois, le transfert du buteur norvégien vers le Real Madrid ne devrait pas se faire avant l'été 2022. D'une part, Zinedine Zidane ne voudrait pas attirer un concurrent sérieux à Karim Benzema avant la fin de son contrat. D'autre part, le Borussia Dortmund ne devrait pas laisser filer Erling Haaland avant deux ans.

Véritable révélation du début de la saison dernière, Erling Braut Haaland a séduit bon nombre d'écuries. A tel point que l'Europe se l'est arrachée lors du dernier mercato hivernal. Malgré l'intérêt du Real Madrid et d'autres grosses cylindrées, Erling Braut Haaland a préféré signer au Borussia Dortmund. Un club dans lequel il est un titulaire incontestable et incontestée. Toutefois, Zinedine Zidane n'aurait pas pour autant oublié l'idée d'attirer Erling Braut Haaland vers la Maison-Blanche , bien au contraire. Si on aurait pu imaginer le coach du Real Madrid s'attaquer à la pépite de 20 ans en 2021, cela ne devrait pas être le cas. En effet, Zinedine Zidane devrait s'armer de patience et ne passer à l'action pour Erling Braut Haaland qu'en 2022.

L'arrivée d'Haaland repoussée par Karim Benzema ?

D'après les informations d' AS , divulguées ce vendredi matin, le transfert d'Erling Braut Haaland au Real Madrid serait « presque impossible » en 2021. A en croire le média espagnol, ni le Real Madrid, ni le Borussia Dortmund ne seraient prêts à boucler cette opération l'année prochaine. En ce qui concerne Zinedine Zidane, il ne voudrait pas recruter un joueur capable de faire de l'ombre à Karim Benzema, ou du moins un concurrent trop sérieux, avant la fin de son contrat en juin 2022. Erling Braut Haaland devrait donc être recruté en tant qu'héritier du buteur français. De son côté, le Borussia Dortmund ne devrait en aucun cas accepter le départ de son numéro 9 avant cette même date. D'ailleurs, Erling Braut Haaland ne disposerait d'aucune clause de départ pour l'été 2021.

Aucune clause libératoire à 75M€ ?