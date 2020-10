Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un danger se précise dans le feuilleton Haaland

Publié le 15 octobre 2020 à 9h30 par Th.B.

Intéressé par l’idée de recruter Erling Braut Haaland à moyen terme, le Real Madrid pourrait être pris de court dans ce dossier, et ce dès l’été prochain.

Erling Braut Haaland dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2024 avec le Borussia Dortmund, club qu’il a rejoint en janvier 2020. Cependant, sa cote est si importante, que l’international norvégien de 20 ans pourrait ne pas s’éterniser au sein du club de la Ruhr. Déjà dans le coup avant que Haaland ne choisisse de s’engager en faveur du Borussia, le Real Madrid aurait fixé ses priorités pour les prochains mercato. En 2021, les joueurs souhaités se nommeraient Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga si possible. Pour l’été 2022, moment où le contrat de Karim Benzema arrivera à expiration, le plan consisterait en mettre en place le recrutement d’Erling Braut Haaland. Le Real Madrid pourrait cependant être trop court.

Haaland attentif aux offres pour l’été prochain