Mercato - Real Madrid : Mbappe et Haaland en concurrence ? La réponse !

15 octobre 2020

Plusieurs médias espagnols affirment que le Real a établi une priorité entre Mbappe et Haaland. Analyse.

Depuis plusieurs mois, il apparaît clair que le Real Madrid projette des offensives XXL l’été prochain afin de bâtir son projet pour les dix prochaines années. Dans cette optique, le club merengue a coché les noms de Kylian Mbappe et Erling Haaland. Selon les dernières informations des médias espagnols, et notamment de Marca et El Chiringuito , le Real a déjà clairement établi un ordre de priorité. Kylian Mbappe apparaît en tête de liste pour Florentino Pérez et Zinedine Zidane.

Le Real paraît bien viser les deux…

Cet ordre de priorité n’a rien de surprenant. Il est même tout à fait logique et prévisible. Pour autant, il serait erroné d’en tirer la conclusion que le Real Madrid ne souhaite en faire signer qu’un sur les deux. L’option la plus probable reste bien que le club merengue souhaite faire signer le duo, qui apparaît complémentaire. Que Madrid fixe sa priorité sur Mbappe l’été prochain, alors que ce dernier n’aura plus qu’un an de contrat, est logique. Mais il n’exclut certainement pas de foncer aussi sur Haaland si la porte s’ouvre… Ce n’est pas pour rien que Madrid ne dépense plus rien depuis deux ans…