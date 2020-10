Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Barcelone et le Real Madrid, Mbappé a sa préférence !

Publié le 16 octobre 2020 à 12h15 par T.M.

En coulisses, la bataille ferait rage pour obtenir le services de Kylian Mbappé, toujours sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG. Néanmoins, il semblerait que le Français ait déjà une petite idée pour la suite de sa carrière.

Si Kylian Mbappé est toujours un joueur du PSG, cette affirmation pourrait bien ne plus être d’actualité la saison prochaine. En effet, alors que le Français est sous contrat jusqu’en 2022 avec le club de la capitale, un départ lors du prochain mercato estival ne cesse de faire parler. Et c’est au Real Madrid que le champion du monde est envoyé. Alors que la Casa Blanca a mis des sous de côté pendant cette fenêtre des transferts, Florentino Pérez sortira le chéquier l’été prochain pour attirer Mbappé. D’ailleurs, selon les informations de As divulguées ce vendredi, le président du Real Madrid en ferait même une affaire personnelle de ce dossier, puisque c’est lui qui devrait négocier avec le PSG pour tenter de parvenir à un accord.

Avantage Real Madrid ?