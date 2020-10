Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de Thomas Tuchel sur le mercato !

Publié le 17 octobre 2020 à 8h15 par La rédaction

Invité à faire le bilan du mercato du PSG, Thomas Tuchel s’est dit soulagé que cette période soit enfin terminée.

Après une trêve internationale, le PSG a repris le chemin de la Ligue 1 ce vendredi. Et pour les hommes de Thomas Tuchel, cela a redémarré avec une victoire face à Nîmes (0-4). Une rencontre durant laquelle deux des trois dernières recrues parisiennes ont fait leurs grands débuts. En effet, avec les différentes absences pour cette rencontre, Rafinha et Moise Kean ont été titularisés au milieu de terrain et à la pointe de l’attaque. Une première plutôt satisfaisante pour les deux nouveaux joueurs du PSG, qui offrent donc de nouvelles solutions à Thomas Tuchel. Ce dernier n’avait pas caché son besoin de renforts il y a quelques jours. Il a donc été entendu et peut désormais travailler avec son groupe.

« On peut commencer à travailler »