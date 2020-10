Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Memphis Depay, tout reste possible

Publié le 17 octobre 2020 à 6h00 par Th.B.

Priorité estivale de Ronald Koeman, Memphis Depay est finalement resté à l’OL cet été. Le FC Barcelone disposerait cependant de toutes ses chances pour le recrutement du Néerlandais pour Memphis Depay tant l’incertitude règne à cause de la situation.

Memphis Depay aurait pu et sans doute dû s’engager en faveur du FC Barcelone lors du mercato estival puisqu’un accord entre le joueur et le club blaugrana aurait été convenu. Ce qu’il manquait justement pour que le transfert puisse avoir lieu puisque le Barça n’a pas trouvé de terrain d’entente sur l’indemnité du transfert, faute de moyens suffisants du côté du FC Barcelone. Entraîneur de l’OL, Rudi Garcia estime qu’il est cependant impossible de deviner de quoi l’avenir de Depay ou de n’importe quel joueur sera fait au vu du contexte actuel. Et toutes les portes seraient ouvertes pour Memphis Depay en janvier.

Rudi Garcia dans le flou total pour Memphis Depay cet hiver