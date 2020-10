Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Depay, Aouar... Rudi Garcia évoque les dossiers sensibles de l'été !

Publié le 16 octobre 2020 à 15h30 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Rudi Garcia aurait pu perdre à la fois Houssem Aouar et Memphis Depay. Alors que ses deux hommes forts sont finalement restés à l'OL, le coach français a fait passer un message fort.

Rudi Garcia aurait pu perdre gros cet été. Très performant lors de la dernière saison, Houssem Aouar et Memphis Depay auraient pu quitter l'OL lors du dernier marché des transferts. En effet, l'international français aurait tapé dans l'oeil du PSG et d'Arsenal, tandis que le Barça aurait souhaité faire de l'attaquant néerlandais le digne successeur de Luis Suarez. Malgré tous leurs efforts, aucun de ces clubs n'est parvenu à trouver un terrain d'entente avec Jean-Michel Aulas, le président de l'OL. Et en ce qui concerne Houssem Aouar, Arsenal n'a pas voulu dépasser son plafond comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité. Un souci d'ordre financier que le FC Barcelone aurait également rencontré pour Memphis Depay. Fortement touché par la crise liée au coronavirus, le Barça n'aurait pas eu les ressources nécessaires pour répondre aux attentes de l'OL.

«Je suis très content d'être là, très fier d'être un joueur et capitaine de Lyon»

Interrogé en conférence de presse ce vendredi après-midi, Memphis Depay a fait clairement comprendre qu'il avait très bien digéré son faux-départ au Barça. « Laissez-moi commencer par dire que je suis très content d'être là, très fier d'être un joueur et capitaine de Lyon. Je suis un joueur fier. Je pense que ce que vous lisez dans les médias n'est pas toujours vrai. Je suis là, c'est la situation. C'est vrai que j'ai eu des intérêts de clubs mais ça ne s'est pas fait. Ce n'est pas une situation normale parce que le mercato était ouvert plus longtemps que prévu. C'était bizarre, nouveau pour tout le monde. De nombreuses personnes parlent pendant le mercato mais je suis resté silencieux parce que je voulais rester concentré » , a expliqué Memphis Depay. Egalement présent en conférence de presse, Rudi Garcia est également revenu sur le transfert avorté de Memphis Depay. Par ailleurs, le coach de l'OL évoqué les cas de Houssem Aouar et des autres joueurs annoncés partants qui sont finalement restés.

«J'ai beaucoup discuté avec les joueurs qui étaient à même de partir»