Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis Depay revient sur son transfert avorté !

Publié le 16 octobre 2020 à 13h15 par La rédaction

Memphis Depay est toujours un joueur de l’OL après avoir été proche de rallier Barcelone cet été. L'attaquant néerlandais est revenu sur son mercato très agité.

L’avenir de Memphis Depay est toujours incertain à l’OL, alors que son contrat prendra fin en juin prochain. Même si Barcelone n’a pas trouvé l’argent nécessaire pour recruter le Néerlandais cet été, Ronald Koeman serait toujours bien décidé à faire venir son compatriote, d’autant que Sport annonce, ce vendredi, qu’un accord aurait déjà été trouvé pour le transfert de Depay en janvier. En attendant de possibles nouvelles approches du club catalan, Memphis Depay s’est dit focalisé sur l’OL.

« Je suis resté silencieux parce que je voulais rester concentré »