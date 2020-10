Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une menace à 70M€ pour Camavinga ?

Publié le 17 octobre 2020 à 10h30 par A.C.

Le Real Madrid et loin d’être le seul club sur les traces d’Edouardo Camavinga, le prodige du Stade Rennais.

C’est ce qu’on peut appeler, un choix de riche. Le Real Madrid souhaite frapper un gros coup lors du mercato estival 2021, mais on ne semble pas encore totalement d’accord, sur la cible. AS a en effet récemment assuré que Zinedine Zidane n’aurait d’yeux que pour Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, mais une autre piste commencerait à faire son chemin, auprès des dirigeants. Il s’agirait d’Edouardo Camavinga qui, après s’être révélé la saison dernière, explose définitivement sous les couleurs du Stade Rennais comme sous celles de l’équipe de France.

La Juve prêt à partir sur une opération à 70M€, mais...