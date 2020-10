Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel club doit rejoindre Kylian Mbappé l'été prochain ?

Publié le 17 octobre 2020 à 8h00 par La rédaction

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé n'est pas assuré de rester au PSG jusqu'à cette date. Le nom de l'attaquant tricolore est annoncé dans de nombreux clubs, mais selon vous, que doit faire le champion du monde l'été prochain ?

Alors qu'il s'est montré discret cet été, suite aux conséquences de la crise du coronavirus sur les finances des clubs, Kylian Mbappé devrait faire parler de lui lors du prochain mercato estival. En effet, l'attaquant du PSG entrera dans sa dernière année de contrat et il ne semble pas prêt de vouloir prolonger son bail dans la capitale. AS a annoncé ce vendredi que l'international français avait refusé une offre colossale du PSG pour un nouveau contrat de 5 ans. Cela pourrait donc bien être la dernière saison de Mbappé sous le maillot parisien, et le Real Madrid est plus que jamais à l'affût pour s'attacher ses services. Mais Florentino Pérez et Zinedine Zidane ne sont pas les seuls positionnés.

Quel est le club idéal pour Kylian Mbappé ?