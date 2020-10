Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait fait une proposition colossale à Kylian Mbappé !

Publié le 16 octobre 2020 à 11h15 par T.M.

Face à la menace du Real Madrid, le PSG tenterait de prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Et pour parvenir à conserver sa pépite, la direction parisienne n’hésiterait pas à mettre les petits plats dans les grands d’un point de vue financier.

Ce vendredi encore, Kylian Mbappé est au coeur des rumeurs mercato. En effet, en Espagne, As fait sa Une sur le joueur du PSG. Le média ibérique annonce que le Real Madrid serait en pole position pour accueillir l’international français. Alors qu’à Barcelone, Victor Font, possible futur président du club catalan, aurait entamé certaines démarches auprès du clan Mbappé, c’est bien à Madrid que l’avenir de l’attaquant de 21 ans pourrait s’écrire. Un scénario que voudrait à tout prix éviter le PSG. Et pour cela, la solution serait de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, qui court actuellement jusqu’en 2022.

Un salaire annuel de 30M€ ?