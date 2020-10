Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Roma se justifie pour Alessandro Florenzi !

Publié le 17 octobre 2020 à 19h15 par A.C.

Paulo Fonseca, coach de l’AS Roma, s’est exprimé au sujet du départ d’Alessandro Florenzi au PSG.

C’est un joli coup qu’a signé Leonardo. A la recherche d’un latéral droit pour pallier le départ de Thomas Meunier, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a décidé de miser sur Alessandro Florenzi. Un pari qui s’est tout de suite révélé payant, puisque l’Italien est tout bonnement l’un des meilleurs joueurs du PSG en ce début de saison. Il a notamment marqué deux buts en cinq rencontres de Ligue 1, le dernier face au Nîmes Olympiques (0-4), lors de la 7e journée de Ligue 1.

« Je voulais que Florenzi reste, mais il a souhaité rejoindre le PSG »