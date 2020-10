Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès souligne la «bonne pioche» de Leonardo !

Publié le 17 octobre 2020 à 13h15 par T.M.

Buteur ce vendredi contre Nîmes, Alessandro Florenzi continue de faire forte impression avec le PSG. De quoi notamment taper dans l’oeil de Pierre Ménès.

A la recherche d’un arrière droit pour oublier Thomas Meunier, le PSG a donc accueilli Alessandro Florenzi. Leonardo a ainsi fait marcher ses réseaux en Italie pour obtenir le prêt avec option d’achat du latéral en provenance de l’AS Rome. Et pour le moment, l’international transalpin enchaine les bonnes prestations. Excellent pour sa première contre l’OM, Florenzi vient d’enchainer deux matchs, contre Angers et Nîmes ce vendredi, en marquant. Décisif, le nouveau joueur de Thomas Tuchel apporte également énormément dans le jeu, notamment grâce à sa qualité de centre.

« Florenzi a été sublime dans ce match »